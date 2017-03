Aust-vest avgjerd kjem måndag

Måndag blir det bestemt kva som blir hovudvegen mellom aust- og vestlandet, i tillegg til E134 over Haukelifjell. Det stadfestar Høgre sin parlamentariske leiar Trond Helleland. Alternativa er riksveg 7 over hardangervidda og riksveg 52 over Hemsedalsfjellet.