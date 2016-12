Askvoll blant dei verste

Ambulansane i Askvoll kommune er blant dei med dårlegast responstid i Sogn og Fjordane, det skriv avisa Firda i dag. Mange innbyggjarar i øykommunen har reagert negativt på at Helse Førde har planar om skrote ambulansen i Askvoll, og i staden satse på ein felles ambulansebåt med Solund. No syner ein tabell som Helse Vest har utarbeida, at berre to kommunar i fylket har dårlegare responstid enn Askvoll, og at kommunen ligg langt bak dei nasjonale måla. Helse Førde meiner at det kjem til å betre seg med den nye ambulansebåten, men på folkemøte på øyane i Værlandet og Bulandet har øyfolket vore skeptiske til det.