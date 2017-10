– Det er kjedeleg, men sånn er livet, seier 17-åringen til NRK.

Han var ein av dei som blei stoppa då Vegvesenet denne veka hadde ekstra fokus på kontroll av mopedar og lettmotorsyklar i Førde. Over lengre tid har ungdomar på trimma mopedar og lettmotorsyklar vore ei utfordring for både Vegvesenet og politiet i byen.

Etter klager på støy og køyrestil har etatane teke tak i problemet, blant anna med eit informasjonsmøte på ein av dei vidaregåande skulane tidlegare i haust.

Stoppa på 70 km/t

Trimming og effektanlegg på mopedar og lettmotorsyklar er ikkje lov. Likevel ser Vegvesenet og politiet stadig ungdomar som køyrer rundt på trimma og ombygde køyretøy. Det er alvorleg av fleire grunnar.

– Spesielt mopedane er ikkje bygde for å gå så fort som dei gjer når dei blir trimma. Ungdomane har heller ikkje opplæring til å køyre fortare enn 45 km/t, seier inspektør Svein Ove Salt i Statens vegvesen.

Då Nikolai Reed Tisthamar sin moped vart sett på måleutstyret, viste det at mopeden hadde ei toppfart på 70 km/t, som er 25 km/t meir enn det lovlege.

– Den gjekk mykje for fort, konstaterer Salt.

Dette risikerer du Ekspandér faktaboks Blir du stoppa av politiet med ein trimma moped kan dette skje: Politiet kan gje deg eit forenkla førelegg på 4200 kroner.

Føraren vil også få tre prikkar

Har køyretøyet andre tekniske feil og manglar, eller føraren viser kritikkverdig køyreåtferd, kan føraren også blir politimeld

Ei politimelding vil resultere i at sjåføren får eit rulleblad, som igjen kan slå negativt ut for vidare skulegang, jobb og liknande. Kjelde: Odd Helge Vågseth, politiet

FOR FORT: Mopedane og motorsyklane blir sett opp på ei slags tralle, der ein kan måle kor stor fart køyretøyet kan kome opp i. Foto: Anna Gytri / NRK

Gjekk klar ei politimelding

Reed Tisthamar verka ikkje veldig overraska over Vegvesenet sin reaksjon då dei bad han klippe skiltet.

– Sjølvsagt veit eg at det ikkje er lov å trimme den, men ungdomar på 16, 17 og 18 år bryr seg ikkje om det.

Etter ein tur inni kassebilen til Vegvesenet kjem han ut og fortel at han akkurat har gått klar å bli politimeld. Utstyret Vegvesenet brukar skal snart inn til kalibrering, og fordi det er ein liten uvisse knytt til måleresultata, kjem det han til gode.

– Det var iallfall veldig bra, seier 17-åringen som kunne risikert at ei politimelding hadde gitt han utsetting på førarkort på bil når han blir 18 i februar.

Dette skjer med forsikringa Ekspandér faktaboks Køyrer du med trimma moped kan det få dramatiske følgjer i høve forsikringa di: Veit du at mopeden din er trimma, men ikkje opplyser om det når du teiknar forsikring, reknar forsikringsselskapet det som «svik ved teikning». I tilfelle ved skade vil det ikkje gje erstatning i det heile teke, og du kan også bli politimeld for forsikringssvindel. Teiknar du forsikring for moped, men seinare får den trimma, kan det også få store konsekvensar. Er det ein årsakssamanheng mellom trimming og skade, kan forsikringa bli avkorta heilt eller delvis. Kjelde: Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige

– Dette handlar om tryggleiken til ungdomane

TIL DET BESTE FOR UNGDOMANE: Svein Ove Salt forstår at mange ungdomar kan føle at Vegvesenet er ute etter å ta dei for å lage kvalme, men understrekar at kontrollane handlar om deira tryggleik i trafikken. Foto: Anna Gytri / NRK

– Dette var ein veldig fin ungdom, seier Salt og understrekar at dei ikkje har kontrollar for å lage kvalm for ungdomane.

– Vi gjer dette for at dei skal berge liv og helse i trafikken. Vi jobbar for deira tryggleik, slik at dei skal overleve ute på vegane.

I løpet av kontrollane denne veka vart det i tillegg til denne avskiltinga, skrive ut fem mangellappar, der sjåføren må vise fram moped eller motorsykkel på ein trafikkstasjon i rett stand.