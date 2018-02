– Vel yrkesfag

Det er oppmodinga til 10.-klassingane frå Nils Petter Støyva, som er distriktssekretær og nestleiar i fagopplæringsnemnda. 1. mars er fristen for å søke om vidaregåande skule til neste år for 10.-klassingane. Støyva skriv at det er stort behov for faglærte innanfor fleire område som til dømes bygg- og anlegg, elektrofag, matfag og helsefag.