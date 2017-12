– Som venta om tvang

Flora-ordførar Ola Teigen (Ap) er ikkje overraska over at det ikkje blir brukt tvang for å få Bremanger inn i Kinn kommune. Tysdag skreiv Firdaposten at verken kommunalministeren eller Stortinget vil tvinge Bremanger inn i kommunesamanslåing denne stortingsperioden. Teigen seier han fekk dei same signala i møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for nokre veker sidan.