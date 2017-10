200 søkarar til Fredskorpset

Fredskorpset har fått over 200 søkarar til fire ledige stillingar som administrasjonsrådgjevar, avdelingsdirektør og til to stillingar som programrådgjevar, skriv Firda. Birger O. Nedberge, rådgjevar i Sparebanken Vest, fylkessekretær i Høgre, Ingvar Torsvik Myrvollen og Gro Rukan, dagleg leiar i Framtidsfylket AS, er blant tre av søkarane.