16 førarar fekk mangellapp

Tre sjåførar fekk ikkje køyre vidare etter at Statens vegvesen fann tekniske manglar på køyretøya deira under ein kontroll i Førde i dag. Ein moped vart og avskilta på grunn av at den var trimma. I alt fekk 16 sjåførar skriftlege reaksjonar på grunn av tekniske manglar på køyretøya.