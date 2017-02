UDI forsvarer utsending: – Signal til barnebarn som vurderer å bli født i Norge

Utsendingen av en palestinsk storfamilie som har vært i Norge i tre generasjoner har skapt reaksjoner. Nå forsvarer UDI avgjørelsen:

– Ingen skal belønnes for å bli født. Dette vil sende et tydelig signal til andre barnebarn som vurderer å bli født i Norge, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Asylinstituttet er viktigst

Han mener hensynet til asylinstituttet er viktigere enn familiens tilknytning til landet.

– Ja, de har vært her siden 1990, men vi må huske på at asylinstituttet har vært her mye lenger. Vedtaket er strengt, men rettferdig: alle de tre generasjonene rammes likt.

Forfang understreker at hensynet til barna også veide tungt i vurderingen.

– Barn trenger grensesetting. Hvordan skal de ellers lære at besteforeldrene ikke skal lyve? Og så må de lære at det finnes saker som ikke har foreldelsesfrist, og at verden ikke alltid er rettferdig. Det er verdifull lærdom, det.

Forsvarer UDI

Frps innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari forsvarer UDI.

– Vi må få kontroll på asyltilstrømmingen på 1990-tallet. Det var en veldig urolig tid. Det er åpenbart at vi ikke kan ta imot alle barnebarn som blir født i Norge.