Rekdal skuffet etter Eliteserie-starten: – Eneste lyspunkt har vært Kjetil Rekdal

Fire runder er unnagjort av Eliteserien 2017, og Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal er ikke nådig i sin dom.

– Det har vært direkte flaut. Prestasjonene har vært pinlige, og det holder ikke på dette nivået, tordner den tidligere eliteserietreneren.

– For god for denne ligaen

Nå er han bekymret for produktet norsk fotball.

– Jeg ser bare ett eneste lyspunkt, og det er han ene som kommenterer på Eurosport. Rekdal er kommentator i verdensklasse. Han er for god for denne ligaen, og det er nok bare et spørsmål om tid før han havner i en utenlandsk tv-kanal.

Både forsvarspillet og angrepsspillet har vært elendig, i tillegg til spillet på midtbanen, forklarer han.

– Men dette har ligget i kortene lenge. Jeg er ikke overrasket ettersom ligaen i fjor kvittet seg med sin største trenerstjerne (Kjetil Rekdal, red. anm.). Sånn gjør man bare ikke. Toppene i NFF burde gått ut og bedt publikum om unnskyldning.

– Det er bedre at han trener enn at alle andre skuffer

Ifølge Rekdal har nivået på Eliteserien falt dramatisk siden Vålerenga vant i 2004.

– Nivået står til stryk. Alt er grusomt og forferdelig. Nå må vi samle alle gode krefter og få tilbake Kjetil Rekdal som trener. Alternavtivet er skremmende, raser han, og legger til:

– Egentlig burde Rekdal trent alle lagene i serien. Noe annet er ekstremt naivt og utilgivelig. Det er bedre at han trener enn at alle andre skuffer. Det er bare i Norge vi har det sånn at alle skal med og at vi aldri skal toppe lagene.