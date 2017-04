Per Sandberg lanserer tiltak mot innvandring: Krever at Ap-regjering må gå av

Per Sandberg har knapt sittet en måned som innvandringsminister før han nå lanserer store tiltak mot innvandringsstrømmen.

– Jeg har instruert departementet om hva vi skal prioritere. Framover nå skal det være full fokus på å kreve at Støre-regjeringen må gå, raser Sandberg.

– Ap løftet ikke en finger for å forhindre at asylsøkere syklet over grensen på Storskog. Det er en skandale!

Full krig

Instruksen har skapt full krig mellom embedsverket og ministeren. I et møte før helgen forsøkte byråkratene å forklare Sandberg at han ikke kunne kreve noe som helst av en regjering som ikke finnes.

– Det er kanskje ikke kultur for å gjøre dette blant eliten. Men jeg er ikke helt A4, jeg taler folkets røst, fastholder Sandberg.

Lange asylkøer

Den nye innvandringsministeren peker på at det fortsatt strømmer på med flyktninger, samtidig som Norge sliter med lange asylkøer og venteliste på mottak.

– Frp har snakket om dette i flere tiår, og fremdeles blir det ikke gjort noen verdens ting. Det er direkte uansvarlig av Støre. Det er mange som mener Ap-regjeringen har blitt mye verre i opposisjon.

Sandberg raser også mot flyseteavgiften som har gjort det altfor dyrt å sende hjem asylsøkere.

– Hvor er logikken? Regjeringen må i det minste bli kvitt bompengene slik at vi kan få busset ut rom-tiggere. Det er helt ubegripelig at Venstre og KrF støtter denne regjeringen.

Sint

Strategien for å kreve at Støre-regjeringen må gå av, røper Sandberg, vil stort sett bestå av sinte Facebook-oppdateringer.

– Disse kan jo senere samme dag bli til sinte intervjuer i Nettavisen.

– Dessuten har jeg bedt finansdepartementet om å utarbeide et Ap-regnskap. Nordmenn har krav på å vite hvor mye det koster samfunnet å ha Ap-politikere. Og ikke minst: Hvor mye vi kan spare på at Ap går av og lar oss bruke mer av oljefondet.