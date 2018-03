Vurderer totalforbud

Brannsjef i Strand og Forsand, Asgeir Gjerde, advarer mot stor skogbrannfare, der hvor det ikke er snø. Det skjer etter at et to mål stort skogsområde ble rammet av skogbrann, kun 100 meter unna bebyggelsen på Jørpeland i helga. Nå vurderer brannvesenet totalforbud mot å gjøre opp ild i skog og mark.