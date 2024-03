Voldtekstssak i Stavanger: Politiet advarer mot deling av video

Tre gutter i alderen 16-18 år er pågrepet og siktet for grov voldtekt av to jenter under 14 år i en bydel i Stavanger lørdag kveld.

– De to yngste guttene blir løslatt i dag. Vi vurderer fortløpende om den eldste av guttene skal fremstilles for varetektsfengsling, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Politiet avhørte de fornærmede jentene, flere vitner og de siktede guttene i går.

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hva disse har forklart i avhør, sier Soma.

Politiet har sikret opptak fra overvåkingskamera på åstedet som viser deler av hendelsesforløpet. Videre er det sikret flere videoopptak fra hendelsen i forbindelse med gjennomgang av beslaglagte telefoner.

Politiet advarer på det sterkeste mot deling av bilder eller videoer fra hendelsen.

– Slik deling er svært belastende for de fornærmede. Det er straffbart å dele slike bilder og videoer og politiet tar dette på det største alvor. Vi ber de som eventuelt har mottatt slikt innhold om å varsle politiet om dette, sier Soma.

Politiet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå nærmere inn i detaljer i saken, både av hensyn til etterforskningen og av hensyn til de unge involverte.