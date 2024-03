Vet du noe? Tips oss her.

– Hendelsen skal ha skjedd lørdag, og politiet ble kjent med hendelsen søndag. To av guttene ble pågrepet natt til mandag, mens den tredje gutten ble pågrepet mandag formiddag, sier politiadvokat Christine Kleppa.

Det var et vitne som varslet politiet om hendelsen søndag.

Voldtekten av jentene skal ha skjedd utendørs.

Politiadvokat Christine Kleppa i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Tre gutter i alderen 16 til 18 år er pågrepet og siktet for grov voldtekt av to jenter under 14 år i en bydel i Stavanger. Politiet vil ikke utdype hvorfor voldtekten anses som grov, men Kleppa opplyser at de er siktet etter §299 og §301 i straffeloven.

§ 299 og § 301 i straffeloven Ekspander/minimer faktaboks § 299. Voldtekt av barn under 14 år Med fengsel inntil 10 år straffes den som a. har seksuell omgang med barn under 14 år,

b. får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller

c. foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år. § 301. Grov voldtekt av barn under 14 år Grov voldtekt av barn under 14 år straffes med fengsel inntil 21 år. Det samme gjelder dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299. Ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på a. om den er begått av flere i fellesskap,

b. om den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte,

c. den fornærmedes alder på handlingstidspunktet,

d. om det har skjedd gjentatte overgrep, eller

e. om den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen. Kilde: lovdata.no

– De to yngste guttene blir løslatt tirsdag. Vi vurderer fortløpende om den eldste av guttene skal fremstilles for varetektsfengsling, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Politiet avhørte de fornærmede jentene, flere vitner og de siktede guttene mandag.

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hva disse har forklart i avhør, sier Soma.

Advarer mot deling av video og bilder

Politiet har sikret opptak fra overvåkingskamera på åstedet som viser deler av hendelsesforløpet.

Videre er det sikret flere videoopptak fra hendelsen i forbindelse med gjennomgang av beslaglagte telefoner.

Politiet advarer på det sterkeste mot deling av bilder eller videoer fra hendelsen.

– Slik deling er svært belastende for de fornærmede. Det er straffbart å dele slike bilder og videoer og politiet tar dette på det største alvor. Vi ber de som eventuelt har mottatt slikt innhold om å varsle politiet om dette, sier Soma.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma advarer mot deling av video og bilder fra voldtekten av de to jentene på 14 år. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det er blitt sikret private opptak med mobiltelefoner.

– Vi vil ikke si noe om hvem som har gjort opptakene, sier politiadvokaten.

Det er gjort flere vitneavhør. Det er flere opplysninger

Ifølge Stavanger Aftenblad skal voldtekten ha skjedd i en skolegård.

– Helt forferdelig, sier rektoren ifølge Aftenbladet.

Rektoren har fått informasjon fra politiet, men vet ikke om ofrene har vært elever der.

Erkjenner ikke straffskyld

Stian Kristensen, Knut Lerum og Pål Minde er oppnevnt som forsvarere for de tre guttene.

Advokat Stian Kristensen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Han har det vondt, sier Kristensen om den siktede 16-åringen han forsvarer.

Kristensen forteller at gutten har sittet i avhør i flere timer.

– Han har forklart seg om forhold i saken, men svarer nei på spørsmålet om straffskyld, sier han.

Knut Lerum og Pål Minde sier at deres klienter heller ikke erkjenner straffskyld. De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Alvorlig sak

Bistandsadvokat Anne Kroken skriver i en SMS at hun ikke kan gå ut med detaljer.

– Dette fremstår som en alvorlig sak, skriver hun.

Maren Eide er også oppnevnt som bistandsadvokat.

– Min klient har vært i avhør på Statens barnehus og vil ha et tilbud om oppfølging der. Hun blir også godt ivaretatt av familie. Jeg kan av hensyn til etterforskning ikke gi noen opplysninger om relasjon

Begge jentene er avhørt ved Statens barnehus.

Kleppa forteller at politiet har gjort flere beslag knyttet til hendelsen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Politiet ønsker ikke å gå ut med hvilken bydel i Stavanger det er snakk om. Dette av hensyn til de involverte, opplyser seniorrådgiver i Sør-Vest politidistrikt, Hilde Urdal Fløysvik til NRK.