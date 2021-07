Vil satse på havvind i Skottland

Equinor har levert et bud på lisensrunden for tildeling av areal til havvind i Skottland. Rundt halvparten av områdene som er utlyst i Skottland er for flytende havvind. Equinor mener satsingen i Skottland passer godt med selskapets ambisjoner om å fortsette å utvikle havvind i Nordsjøen.