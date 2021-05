Vil jamstille solarium med tobakk og alkohol

Førre veke sende Kreftforeininga, Forbrukarrådet og Den norske legeforening brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

I brevet ber dei om at det blir innført reklameforbod mot solarium.

– Noreg er nesten i verdstoppen når det gjeld tilfelle av hudkreft. Men i dei aller fleste tilfelle er hudkreft noko ein kan unngå, sidan det ni av ti gonger kjem av soling eller solarium, seier Camilla Gram, distriktssjef for Kreftforeininga i Rogaland.

Distriktssjef i Kreftforeningen Rogaland, Camilla Gram, trur eit reklameforbod mot solarium kan hjelpe på å få ned tilfelle av hudkreft. Foto: Magnus Stokka / NRK

Får støtte frå legane

Om departementet ikkje ønskjer å innføre forbod, så er ønsket at dei i det minste innfører eit krav om ei kreftåtvaring på all reklame for solarium.

– Det er ingen tvil om at bruk av solarium gir ein høg risiko for å få hudkreft. Då er det heilt nødvendig at ein blir informert om risikoen ein utset seg for, slik ein gjer med tobakk og alkohol, seier Gram.

– Bruken av solarium står for ein stor del av tilfella av føflekkreft, spesielt blant dei yngre. Me veit at risikoen for kreft er større jo tidlegare ein begynner å bruke solarium, seier Marit Hermansen, president i Legeforeininga.

Legeforeininga støttar også forslaget. Dei trekkjer fram at reklame for solarium ofte er retta mot dei yngre.

– Det er viktig å vere klar over at marknadsføring av solarium rettar seg mot mange unge. Også dei under 18 år, sjølv om det er 18-års grense for solarium, seier Hermansen.

– Lett å bli påverka

Men enkelte unge vel å halde seg langt vekke frå solarium. Blant dei er sjukepleiarstudentane Janne Presttun og Jeanette Rustand.

– Det kan vere farleg, og det er mykje betre å sole seg på ein naturleg måte, seier Presttun.

Jentene har ikkje tatt solarium sidan ungdomsskulen, med eitt unntak.

– Eg gjorde det ein gong under pandemien, berre for å kjenne på korleis det er å vere i utlandet, seier Rustand som heller sver til sjølvbruning.

Jeanette Rustand og Janne Presttun passar på å ha med solkremen ut i sommarvêret. Solarium vel dei å halde seg unna. Foto: Marie Håland / NRK

Dei synest begge det er ein bra ting at det kan bli eit forbod mot å reklamere for solarium.

– Eg ser mykje reklame og konkurranse som dukkar opp på Instagram. Så eg trur det er lett for dei unge å bli påverka, seier Rustand. .

– «Symbolpolitikk»

Leiaren for solariumsbedrifta Brun og Blid, meiner at dei allereie åtvarar kundane sine.

– Kommersiell drift av solarium er pålagd å opplyse om potensielle farar i form av ein åtvaringsplakat, seier Thorbjørn Frantzen som eig og leiar Brun og Blid Holding AS.

Frantzen omtaler forslaget om å innføre reklameforbod som «symbolpolitikk».

– Verdas helseorganisasjon (WHO) har både sagt noko om potensiell kreftrisiko ved bruk av solarium, men også ved konsum av prosesserte kjøtprodukt. Likevel er det fullt tillate å reklamere for skinkepålegg til både barn og vaksne, seier Frantzen.