Viking tapte - igjen

Krisen blir verre og verre for Viking som gikk på et nytt tap i Sandefjord. Ghislain Guessan sendte de mørkeblå i ledelsen etter 14 minutter, men tre mål og et rødt kort til Vikings Sime Gregov, sikret poengene for Sandefjord. Viking er fortsatt helt sist på tabellen.