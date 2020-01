Viking stadfestar Berisha-overgang

Viking stadfester at klubben er einig med Brann om overgang for Veton Berisha. – Vi utrolige glade for at Veton returnerer etter nærare fem sesongar borte, skriv Viking på heimesida si. Ifølgje Stavanger Aftenblad er overgangssummen 6,5 mill. kroner.