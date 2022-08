Viking knuste Sligo Rovers

Viking slo irske Sligo Rovers hele 5-1 hjemme på SR-Bank arena i 3. kvalifiseringsrunde i Serieligaen. Det betyr at de tar med seg et svært godt utgangspunkt til Irland og returoppgjøret om en uke. Zlatko Tripic, Samuel Fridjonsson, Mai Traore, Niklas Sandberg og 17 år gamle Edvin Austbø scoret målene for Viking. David Crawley reduserte på straffe like før slutt. Holder Viking unna i Irland, møter de vinneren av Steaua Bucuresti og Dunjaska i siste kvalifiseringsrunde. Steaua har der 1-0 å gå på foran returoppgjøret i neste uke.