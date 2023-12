– Pus hadde halen innunder kroppen, og potene trukket under seg slik katter gjør når de er kalde. Den hadde lagt seg ved en kum for å prøve å holde varmen, skriver Dyrebeskyttelsen i et innlegg på Facebook.

Dyrebeskyttelsen på Nord-Jæren delte nylig bilder av en i hjel frossen kattunge, som ble funnet ved en lekeplass på Madla i Stavanger. I samme post ba de katteeiere om å holde kattene inne på dagtid.

– Det skjærer rett og slett i hjertet. Det gjør skikkelig vondt, sier styreleder i Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren, May Lis Finnesand til NRK.

I helgen ble det funnet en død katt på Madla i Stavanger. Foto: Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren

Les hele innlegget til Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren Ekspander/minimer faktaboks Pass godt på dyra i kulden! Katter og kaniner er ikke laget for norske forhold, og fryser ute nå I helgen ble det funnet en død katt på Madla i Stavanger, den stakkars katten så ut til å være for liten til å være ute. Pus hadde halen innunder kroppen, og potene trukket under seg slik katter gjør når de er kalde, og hadde lagt seg ved en kum for å prøve å holde varmen. Der endte det lille livet. Mest sannsynlig frøs den ihel der den lå før den ble funnet morgenen etter... Om du har utekatt anbefaler vi sterkt å holde kattene inne på dagtid når du er ute når det er så kaldt som nå, dersom de ikke kan få komme inn når de vil. De kan få frostskader på poter, ører og hale selv etter kort tid. Katter som bor ute må ha tilgang på et tørt og lunt sted de kan holde varmen. Kaniner som bor ute skal ha tilgang på en innedel som holder minimum 7 grader gjennom døgnet. Vi frykter at det vil bli flere slike skjebner som katten over i løpet av vinteren siden det allerede er så kaldt Er vi kalde er som regel også dyra det. Ta vare på dem

Ikke la kattene være ute for lenge

Ifølge veterinær Alexandra Robicek, er det veldig vanlig at kattene fryser nå på året. Hun møter stadig katter med frostskader.

– Noen kommer med frostskader, for andre er det for sent, forteller hun.

Selv om kattene har pels, kan frostskader fortsatt oppstå. Robicek forteller at kattene egentlig er et ørkendyr, og at pelsen ikke er like stødig mot regn, fukt eller kaldt vintervær.

Derfor er det viktig å ikke la dyrene være ute for lenge.

Veterinærer forklarer at det begynner å bli for kaldt for katten idet gradestokken viser under sju varmegrader.

Dyrebeskyttelsen har følgende tommelfingerregel: Er du kald, er pus kald.

ENGASJEMENT: Innlegget til Dyrebeskyttelsen på Nord-Jæren ga et voldsomt engasjement, med nesten 3000 delinger og over 2000 kommentarer har katten gått Norge rundt. Foto: SKJERMDUMP

Vanlig hos hjemløse katter

Daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, påpeker at hjemløse katter er spesielt utsatt for frostskader. Hun legger også til at mange kattunger blir født ute.

– De fleste av disse dør enten av kulde, sult, innavl eller infeksjon, sier Roaldset.

– Vi har prøvd å rope varsko om at et stort antall katter dør av kulde, sulte, eller infeksjon i mange tiår.

– Vi prøvd å rope varsko om at katter dør av kulde, sulte, eller infeksjon lenge, forteller Roaldset. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Dersom det hadde vært snakk om hunder, mener Roaldset at problemet hadde blitt løst kjappere:

– Katter har lav status i samfunnet i dag, og velferden deres har blitt nedprioritert i mange år, sier Roaldset.

Ingen reelle løsninger

Nina Brogeland Laache er seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet. Hun forklarer at det er ingen sikre tall på hvor mange katter som er hjemløse, men påpeker at det er åpenbart at de ikke har god nok dyrevelferd.

– Det er flere årsaker til at katter ikke blir tatt godt nok vare på. At de har lav status i samfunnet, at de ofte er gratis å skaffe og har lav økonomisk verdi, spiller en sentral rolle. Både årsaker, ansvar og mulige tiltak har vært diskutert i flere tiår uten noen reelle løsninger, sier seksjonssjefen.

Nina Brogeland Laache er seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet. Foto: Heidi Gomnæs

Ønsker ID-merking

Dyrebeskyttelsen Norge har i lang tid kjempet for å obligatorisk ID-merking av katt – og mener at det kan forebygge hjemløse katter.

– Vi har kjempet for obligatorisk ID-merking i 50 år. Vi har ennå ikke fått unison forståelse for at katten skal tas vare på, forteller Roaldset til NRK.

Tidligere i år innførte Sverige tiltaket, men det ønsket verken Mattilsynet eller Stortinget å gjøre.

Mattilsynet ber politikerne vurdere

Men nå ber Mattilsynet politikerne om å vurdere lovpålagt ID-merking – og lovpålagt registrering og kastrering av katter.

Dette til tross for at slike lover kan bli vanskelig å håndheve:

– Vi kan ikke drive rutinemessig kontroll hos de mange tusen katteeierne, og vi vet heller ikke hvem vi skal fatte vedtak mot hvis vi får inn en katt uten ID-merking, sier Brogeland Laache.

Samtidig påpeker hun at samfunnets holdninger til katter, og deres egenverdi, fortsatt ikke er gode nok:

– I forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om dyrevelferd, mener vi at politikerne bør vurdere om ID-merking, registrering og kastrering skal bli lovpålagt. EU foreslår nå også obligatorisk ID-merking for hund og katt, sier Brogeland Laache.