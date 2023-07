– Hei, lille venn! Var det litt skummelt?

Veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen, Åshild Roaldset, hjelper katten Hrakern ut av buret. Katten fikk en tøff start på livet da hun ble født utendørs på Nesodden i fjor høst.

Nå bor hun i fosterhjem hos Roaldset.

– Hadde vi ikke tatt hånd om henne, hadde hun frosset i hjel i vinter, sier hun.

50.000 hjemløse katter

Ifølge Mattilsynet finnes det 800.000 katter i Norge. Rundt 50.000 av disse er forvillede eller hjemløse. Noen har forvillet seg hjemmefra, andre har blitt dumpet.

Ofte er det umulig å finne eierne.

Det vil Venstre-politiker Ingvild Wetrhus Thorsvik ha en slutt på. Nå foreslår hun at det skal bli obligatorisk å ID-merke katter i Norge.

– Da kan man i større grad finne ut hvem som er eieren, både når katten er kommet bort fra hjemmet sitt eller ulovlig dumpet. Det kan forebygge at folk hensetter kattene sine i hjelpeløse tilstander, mener Thorsvik og fortsetter:

– Det handler om å ansvarliggjøre katteeierne. Dette er dyr som ikke får behandlingen for sykdommer og tryggheten de trenger for å leve gode liv.

Venstre-politiker Ingvild Wetrhus Thorsvik vil ha obligatorisk ID-merking av katter i Norge. Her sammen med katten Hrakern. Foto: Sunniva Linjord / NRK

Obligatorisk i Sverige

I januar i år innførte Sverige obligatorisk ID-merking av katter. Mattilsynet anbefaler imidlertid ikke det samme i Norge.

I en e-post skriver seksjonssjef for dyrevelferd ved Mattilsynets hovedkontor, Nina Brogeland Laache, at lovpålagt ID-merking kan føre til at flere merker kattene sine. Men om eieren ikke bryr seg eller tar ansvar for katten sin, er det uansett lite sannsynlig at eier merker og registrerer den.

– Vi tror jo at folk flest ønsker å få tilbake katten sin om den skulle gå seg bort. Ifølge DyreID sørger derfor svært mange for å merke og registrere kattene sine, skriver Laache.

Tidligere har tilsynet uttalt at obligatorisk ID-merking ikke har noen effekt på katter som allerede er hjemløse.

– Det tenker jeg er et kjempedårlig argument. Dette handler jo om hva vi skal gjøre fremover for å forhindre at katter lever ute og dør i vinterkulda eller ikke får behandling for skadene og sykdommene de har, sier Venstre-politikeren.

Roaldset mener Venstres forslag om obligatorisk ID-merking er bra.

– Det er veldig, veldig gledelig. Det er helt nødvendig for at kattene skal få rettsvernet sitt ivaretatt. Vi har mange katter som sulter og fryser i hjel hver høst og vinter, sier hun.

– Det vi tillater med katter ville vi aldri tillat med for eksempel hunder, avslutter hun.