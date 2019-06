Ekstrem hetebølge på vei mot Europa

Sentral-Europa kan bli truffet av en varmebølge i løpet av neste uke, melder den britiske avisen The Guardian.

Temperaturene vil begynne å stige i Spania i løpet av helgen, før den sprer seg til Frankrike og Tyskland i starten av neste uke. Det er forventet å bli opp mot 40 grader.

Den kommende varmebølgen skyldes en kombinasjon av en storm som har stanset over Atlanterhavet og et høytrykk fra Afrika.

I Frankrike har helseminister Agnès Buzyn gitt sykehus, aldershjem og lokale myndigheter beskjed om å være på vakt, samtidig som hun påpeker at fjorårets hetebølge tok livet av 1500 personer mer enn det som er vanlig i juli og august.

VARMT: Beboere og turister i Europa må huske å drikke nok vann når hetebølgen inntreffer i neste uke. Foto: Nejad, Arash A. / Aftenposten

Kortvarig, men farlig

Det amerikanske nettstedet AccuWeather skriver på sine sider at byer øst for Tyskland, som Bucuresti, Wien og Beograd, kan regne med temperaturer rundt 32 varmegrader. De understreker at hetebølgen vil være kortvarig, men at den potensielt kan være farlig.

Til The Guardian sier AccuWeather-meteorolog Eric Leister at flere dager med ekstrem hete kombinert med varme netter gjør at bygninger og hjem uten airconditionanlegg ikke vil klare å kjøle seg ned.

– Det kan skape ukomfortable soveforhold, og det øker risikoen for varmerelaterte sykdommer, forteller han, og legger til:

– Barn og eldre er de mest utsatte. For å minske risikoen burde man begrense eksponeringen mens det er på sitt varmeste.

Kommer ikke til Norge

Befinner man seg i et av landene som blir truffet av de økende temperaturene, anbefaler statsmeteorolog John Smits å huske på å få i seg nok væske.

– Det er viktig å prøve å kjøle seg ned mest mulig. Noe som funker bra da er faktisk å gå på kjøpesenter, for der er det ofte aircondition som gjør at man kjøles ned, sier han til NRK.

Smits forteller at det foreløpig er onsdag som ser ut til å bli den varmeste dagen, med temperaturer opp mot 40 grader i Madrid. Han påpeker at Portugal og de vestre delene av Spania ligger nærme kjølig luft over Atlanterhavet som vil trekke innover denne delen av Europa.

TILFELDIGHETER: Statsmeteorolog John Smits forteller at tilfeldigheter spiller inn når det kommer til hetebølger. Det er dog helt normalt at fenomenet oppstår i løpet av sommeren. Foto: Linn Blomkvist

– Så de har de varmeste dagene nå.

Han sier også at sørlige deler av Norge kan forvente temperaturer opp mot 25 grader fra og med onsdag.

Skyldes ikke klimaendringer

Meteorologen forklarer at en enkelt hetebølge ikke kan tilskrives klimaendringer, men at den globale temperaturen har steget med omtrent én grad de siste hundre årene, og at en hetebølge i dag derfor kan være varmere enn en hetebølge i 1919.

– Det er normalt at vi får hetebølger om sommeren, og noen ganger får vi hetebølger som varer hele sommeren, lik den vi hadde i fjor. Det skyldes naturlig variasjon i atmosfæren, sier han.

