– Det blir nok ikke så mange som kommer hit for å stå på ski, så mye blir det ikke, men det kan da bli litt hvitt, sier Ove Nestvold ved Sognefjellshytta i Lom kommune i Oppland.

Sognefjellet er ett av stedene det er ventet å komme snø på tirsdag. Et lavtrykk fra nord gjør at det er meldt snø over 800 meter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. I Møre og Romsdal og Trøndelag kan det komme snø helt nede i 600 meter.

– Skulle nesten tro vi er i starten av oktober basert på dette været, sier meteorolog Lars Andreas Selberg.

Meteorologisk institutt har utstedt farevarsel på gult nivå. Farevarselet gjelder fra natt til tirsdag til natt til torsdag, og kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold.

Snøfall i høyden

Det er et lavtrykk fra nord som er grunnen til at den kalde luften trekker seg sørover.

I Nordland har været så langt i sommer vært preget av regn, haglbyger, snø og ensifrede temperaturer. Lavtrykket spredte seg fra Grønland og nedover kysten fra Troms og Nordland. Det fører til lave temperaturer i hele Norge de neste dagene.

Ifølge meteorologene kan det bli herlig sommervær fra neste uke. Foto: Tryg Forsikring

Men det er lite som tyder på at man trenger å ta med ski om man tenker å ta seg en tur opp på høyden på Vestlandet.

– Det vil ikke legge seg. Men befinner man seg over 800 meter vil man nok se snøen falle, sier han.

Under 10 grader

Det er ikke bare i høyden det holder seg kjølig. På Vestlandet er det ikke forventet temperaturer over 10 grader på tirsdag. Østlandet slipper unna det verste av kulde og vind, men også her er det forventet at temperaturene holder seg under 20 grader.

Ut uken blir det lave temperaturer, men så kan sommerværet være tilbake.

– Været snur trolig neste uke, ifølge de prognosene vi har per nå, betrygger meteorologen.