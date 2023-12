Veien er ryddet etter kjedekollisjon på E39

Rett før klokken 08.40, opplyste politiet at veien er ryddet og at traifkken går som vanlig. Klokka 07.37 kom meldingen om at det hadde vært en kjedekollisjon i nordgående felt på E39 ved Forusbeen i Stavanger. Tre biler var involvert. Det er ikke meldt om personskade, melder politiet.