Mange møtte opp for å minna multikunstnar, skodespelar og regissør Vegar Hoel.

Gravferda fant stad i Stavanger si storstue, Stavanger konserthus.

Under opninga av seremonien, som starta klokka 11, blei fleire ord nemnt for å minne han:

Omsorgsfull, uvanleg, leiken, ærleg, hjartet til ein gamblar.

– Dette er ikkje berre ein avskjed, det er også ei feiring. For Vegar er ein fest, han fekk dei til å le og undra, sa forleggar og venn Pil Cappelen Smith under seremonien.

Døde med gode venner rundt seg

– Han hadde ein unik emne til å få folk til å le av ting man eigentleg ikkje ler av. Kvar gong det var tunge dagar, var det han som fekk stemninga opp igjen.

Vegar Hoel har teikna alle teikningar som er i programmet for bisettinga. Han var også ein illustratør. Foto: Tomine Walmsness / NRK

Smith fortalde at Hoel levde her og nå, sjølv i den siste tida.

– Han nekta å la seg definere av diagnosen, men han kunne ikkje vinne. Han døydde med gode venner rundt seg.

Hoels venn Arild Østin Omundsen, søster Trude Hoel og samboer Ingrid Rusten kom også med minneord under seremonien.

Hoels venn Arild Østin Omundsen var blant dei som snakka under seremonien. Foto: Jan Inge Haga / Stavanger Aftenblad

Hoel var kjend for å bruke humor. Det var gravferda og stemninga prega av.

Blei 47 år

Gravferda var open for alle, etter ønske frå familien.

– Hoel har vore ei kraft i så mange samanhengar, både i lokalt, nasjonalt og i internasjonalt kulturliv. Derfor er det et ønske frå familien at alle som ønsker å ta et siste farvel med Vegar er velkomne i Stavangers storstue på fredag, skreiv Rogaland Teater i ei pressemelding om gravferda på vegner av familien.

Vegar Hoel var kjent frå mange filmar, blant anna Mongoland. Her er han framfor bilane som blei brukt i filmen Børning 2. Foto: Heiko Junge / NTB

Vegar Hoel døydde 8. november. Han gjekk bort etter lang tids sjukdom på Stavanger universitetssjukehus.

Han vart 47 år gamal og gjekk bort med sine næraste rundt seg.

Kjent skodespelar og multikunstnar

Hoel er mest kjend for si rolle i filmen Mongoland. Han spelte også i Alt for Egil, United, Død snø og Mannen som elska Yngve, samt at han regisserte Kill Buljo 2.

Han var også med i TV-seriane Lykkeland og Okkupert.

I 2005 vart han kåra til årets Stavangerkunstnar av Stavanger kommune.

Skodespelaren, som vart fødd på Stord, spelte også på Rogaland Teater og Haugesund Teater.