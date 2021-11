Vegar Hoel er død

Skodespelar Vegar Hoel er død. Han gjekk bort etter lang tids sjukdom på Stavanger universitetssjukehus.

Hoel vart 47 år gamal og gjekk bort med sine næraste rundt seg, skriv kollega Hans Petter Jørgensen på vegne av Hoel sin familie til NRK.

Han er mest kjend for si rolle i filmen Mongoland. Han spelte også i Alt for Egil, United, Død snø og Mannen som elsket Yngve, samt at han regisserte Kill Buljo 2.

I 2005 vart han kåra til årets Stavangerkunstnar av Stavanger kommune.