Vatnet fløyma inn i butikkar i Sandnes

– Det kom sjukt mykje vatn. Eg aldri sett så mykje vatn før i mitt liv, seier Tuan Nguyen.

Han står inne på lageret til butikken Søstrene Grene i Langgata i Sandnes. Kraftig nedbør, og ein vassleidning som sprakk, førte til overfløyming i gata i føremiddag.

– Me fekk panikk, og prøvde å flytta på ting, seier Nguyen.

Det tok ikkje lange tida før vatnet forsvann igjen, og han er letta over at varene ikkje har fått vasskadar.

– Det kunne ha gått mykje verre, for det kom veldig brått, og det kom mykje vatn, seier Nguyen.

Tuan Nguyen står inne på lageret til Søstrene Grene. Han fortel at det kom mykje vatn inn på kort tid. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Overfløymingar i fleire butikkar

Brannvesenet rykka også ut til Strandgata i Sandnes sentrum. Det kraftige regnet førte til at vatnet flauma inn i tre butikkar.

– Me er ferdige på staden no. Me har sett pumper inne i lokala, seier Svein Nessa, vaktleiar i Rogaland brann og redning.

Det er ikkje meldt om store vasskadar i butikkane.

Ber folk vera obs

Det har regna kraftig i Rogaland dei siste timane, og Nessa ser ikkje bort frå at dei må ut på fleire oppdrag.

– Folk er på jobb no, og det kan vera dei oppdagar noko når dei kjem heim, seier Nessa.

Han oppmodar folk som er heime om sjekka slukar og kummar for å unngå overfløymingar.