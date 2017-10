Vanskjøttede hester blir omplassert

Mattilsynet melder at de er i gang med å finne nye eiere til de vanskjøttede hestene på en gård i Sirdal. Datteren på gården ble tilkjent ansvar for hestene, men hun har ikke tatt ansvar for alle dyrene. Det er disse hestene som nå skal omplasseres.