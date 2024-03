Vanskelige utegjester i natt

Politiet har hatt en travel natt med det de referer til som vanskelige gjester ved flere utesteder.

Like før klokken halv to natt til fredag fikk politiet melding om flere vanskelige gjester ved et utested i Egersund sentrum. De rykket dermed ut og fikk kontroll på tre unge menn som ble bortvist fra sentrum. To av disse skal ikke ha fulgt pålegget og ble anmeldt for brudd på bortvisningen.

En time senere fikk politiet melding om enda en vanskelig gjest, denne gangen ved et utested i Stavanger sentrum. En mann i 20 årene ble bortvist.

Klokken halv fire fikk politiet i Haugesund melding om amper stemning og tilløp til et slagsmål mellom tre personer ved et utested i sentrum. Politiet kom i kontakt med to personer og en annen ble tilsett av helsepersonell.