Vannskade på Forus

Et næringsbygg i Vassbotn på Forus har fått vannlekkasje fra taket. Brannvesenet i Stavanger rykket ut mandag morgen, men det var ikke behov for hjelp fra brannvesenet for å rydde opp. Det er mye regn den siste tiden som er årsak til vannlekkasjen.