Utsatt for dataangrep

Akva Group, som leverer utstyr til oppdrettsnæringen, ble utsatt for et dataangrep søndag, skriver Dagens Næringsliv. Omfanget av angrepet er ikke kjent, men en rekke nøkkelsystemer er nede. Akva Group omsetter for over én milliard kroner i året.