Ulykke mellom to fritidsbåter - kvinne og barn skadet

Det har vært en ulykke mellom to fritidsbåter i Riskafjorden utenfor Hommersåk i Sandnes. To personer er skadet, men skadeomfanget er ukjent. De skadde skal være en kvinne og et barn, som er tatt hånd om av helse. Kvinnen blødde ifølge politiet fra hodet, og barnet hadde en kul i hodet. Skadeomfanget er ukjent.

Fritidsbåtene kjørte til land for egen maskin, mens de skadde blir kjørt til land av redningsskøyta og brannbåten. Politiet foretar avhør.