Uavgjort for FK Haugesund

FK Haugesund og Brann delte poengene i kveldens eliteserieoppgjør. Vito Wormgoor tok ledelsen for Brann på et omdiskutert straffespark, mens Sondre Tronstad utlignet for hjemmelaget. Brann hadde en stor sjanse til å ta alle tre poengene like før slutt.