Tusenvis av barn utestengt fra idretten – blir for dyrt

Bydelsklubben Brodd opplever at foreldre med dårlig råd lar være å sende ungene på fotballtrening.

– Det er mange som er redde for å begynne hos oss, fordi de har lest og hørt om kostnader, forteller daglig leder, Øyvind Jacobsen.

Dette problemet gjelder ikke bare i fotballen. Dette er blitt et generelt problem innen idrett, opplyser Norges idrettsforbund.

Øyvind Jacobsen som er daglig leder i Brodd, har gjort grep for at barn skal få delta i idretten. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

15 prosent av ungdom i videregående skolealder fra familier med lav sosioøkonomisk status, har aldri har vært med på organisert idrett, viser tall fra Ungdata 2017.

– Kostnadsbildet er en viktig faktor for at vi sliter med å få med mange nok, sier Jacobsen.

Hos Brodd har de nå lagt om taktikken. De dropper hele årskontingenten for alle som begynner i første klasse og går i barnehagen.

– Vi opplever at flere blir skremt av å få en faktura i hånden den dagen de begynner med idrett. Derfor prøver vi å se om vi kan få flere med på idrett i tidlig alder, forteller Øyvind Jacobsen.

Norges idrettsforbund er bekymret

Det er også barn fra lavinntektsfamilier som forsvinner raskest ut av idretten. Og skylden får de høye kostnadene. Det problemet bekymrer Norges idrettsforbund.

– Et stort problem, og det triste er at problemet blir større, forteller generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg.

Nå foreslår Kvalevåg at alle norske kommuner tar grep, for å gjøre det enkelt å hjelpe dem som ikke har råd til å være med på idrett.

Karen Kvalvåg er generalsekretær i Norges idrettsforbund. I bakgrunn ser vi idrettspresident Tom Tvedt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Få et kontaktpunkt i hver kommune, som laglederne i klubbene kan ringe. Så kan idrettslagene søke på midler fra en liten pott med penger. Det ville vært et ganske lett grep, som kunne gitt stor effekt.

En rapport (ekstern lenke) fra 2012 viser at sannsynligheten er kun 34 prosent for at barn mellom 9 og 20 år i husholdninger med inntekt under 345.000 kroner deltar i idrettsaktiviteter.

Arrangerer gratis fotballskole

Også i naboklubben Stavanger IF har de tatt grep for å inkludere flere. Tidligere tok klubben betalt for å arrangere fotballskole, men for andre sommeren på rad arrangerte klubben gratis fotballskole i to uker.

Gratis fotballskole har vært tiltak for å inkludere flere i Stavanger IF. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det har vært mye fokus på at det er dyrt å spille fotball. Vår klubb har tatt grep i bydelen vår, som har kommet dårlig ut på levekårsundersøkelser, forteller daglig leder, Karl Johan Tørkli.

Han forteller at de heller ønsker 50 barn med på gratis fotballskole, enn ti til tjue på en betalt fotballskole.

– De fleste kommer fra egen bydel, men også fra andre bydeler. Det viser behovet for en alternativ fotballskole, mener Tørkli, som forteller at suksessen med gratis fotballskole fortsetter neste sommer.