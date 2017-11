Trygt å spise

Neste år kan det komme på plass et varslingssystem for stillehavsøsters. Østersen har spredd seg i rekordfart i Sør-Norge, og det er ønskelig å utnytte den som en matressurs. I dag finnes det ikke noe varslingssystem som kan fortelle deg om det er trygt å spise. Men i høst startet det opp et prosjekt som har som mål å kunne tilby et slikt varsel.