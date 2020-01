Truet personer med kniv

Fire personer, blant de to mindreårige, er tatt av politiet på Byterminalen i Stavanger etter å ha truet to personer med kniv på Stokka i kveld. Verdigjenstander som ble stjålet ble funnet på en av de pågrepne. De to mindreårige blir avhørt av politiet med barnevernet til stede, mens de to øvrige er innsatt i arrest. Alle fire fremsto som ruset, i følge politiet.