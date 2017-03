Truet med våpen

En ung mann meldte at han var blitt truet med det han oppfattet som et våpen fra en bil i Åkrehamn tidlig i morges. Politipatruljene bevæpnet seg, og kort tid etter ble en bil stanset på Bygnes. To unge gutter og en jente på 14 år ble pågrepet. Det opprettes sak mot disse tre, og barnevernet blir rutinemessig koblet inn.