Tror helikopteret ligger på 300 meters dyp

Leder for Statens havarikommisjonen for luftfart Kåre Halvorsen sier de tror vraket av helikopteret ligger på 300 meters dyp.

– Hvis det ligger omtrent der vi tror det ligger, så snakker vi fort om 300 meter.

Været er foreløpig for dårlig til at vraket kan heves, men det jobbes nå med hvordan dette kan skje.

– Vi vet ikke om det tar kort tid eller lang tid å få hevet helikopteret.

Halvorsen sier det er viktig å få hevet helikopteret for der er også den svarte boksen med data om hva som har skjedd før og under ulykken. Boksen sender også signal som gjør at det er mulig å lokalisere vraket.