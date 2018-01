Tre ferjer over Boknafjorden

Fra i formiddag er det igjen tre ferjer over Boknafjorden. I går var det bare to, fordi ei av ferjene i Halhjem-Sandvikvåg-sambandet var på verksted. Fjord1 flytta derfor ei av Boknafjorden-ferjene til Hordaland. – Vi gjorde en tilpasning for å holde alle ferjene i drift. Jeg forstår frustrasjonen hos dem som opplevde forsinkelser, sier regionleder i Fjord 1, Tom Kristoffersen.