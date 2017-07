Trafikkulykke ved Løkavatnet

En mann i 20-årene er anmeldt for brudd på vegtrafikkloven etter at bilen han kjørte havnet på siden av veien ved Løkavatnet i Haugesund i ettermiddag. Mannen fikk førerkortet sitt beslaglagt. Det var to personer i bilen, begge uskadd, melder politet på Twitter.