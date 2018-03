Trafikkuhell på Gandal

Politiet fikk melding om et trafikkuhell klokken 05.52 på E39 ved Gandal, like nord for avkjørsel til Jærveien. En bil skal være involvert. Ukjent omfang, men det ser ikke ut til at noen er skadd. Politiet er på stedet. Et felt er åpent, og trafikken flyter greit.