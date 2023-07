Trafikkuhell mellom el-sparkesykkel og bil

Politiet melder om et trafikkuhell ved Byfjordparken i Stavanger. Uhellet har oppstått mellom en el-sparkesykkel og en bil. Elsparkesykkelen skal angivelig hatt høy fart inn mot et gangfelt og oversett bilen som kom kjørende. Føreren av sparkesykkelen er bevisst, men fraktes til legevakten på grunn av et sår i hode.