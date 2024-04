Trafikkuhell i Stavanger

Politiet melder om at det har vært et trafikkuhell ved innkjørsel til Siddishallen i Stavanger. Politiet fikk melding om uhellet kl. 10.25, og er nå på stedet. Det er kun én bil involvert. Bilen har kjørt på en midtrabatt i et lyskryss. Trafikken flyter greit, og det er ikke snakk om personskade. Bilen er ikke kjørbar. Bilberger er på vei.