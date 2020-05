Toskedal gir seg på tinget

KrF-politikar Geir S. Toskedal stiller ikkje til attval på stortingslista til neste haust, skriv Haugesunds avis. Det er tid for at andre slepp til, skriv han i eit brev til nominasjonskomiteen. Toskedal har vore seks år på stortinget for Krf.