Tørkekrisen: Må bore 120 meter etter vann

– Dette er full guffe.

En tynn vannstråle kommer fra springen til Byrkjedal. Hjemme på gården i Gjesdal kommune har han for alvor fått erfare virkningene av den tørre sommeren.

– Vi er nødt til å ha vann, både folk og fe, sier bonden.

Derfor har han brukt over 100.000 kroner på bore en ny brønn. En brønn som er om lag 120 meter dyp.

– Det får koste hva det koste vil.

Avdelingsingeniør Anne Kvitvær måler grunnvannsnivået på Særheim i Klepp. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Rekordlavt vannivå

Noen mil unna, på Særheim i Klepp, måler Anne Kvitvær grunnvannivået ved å senke et målebånd ned i bakken. Hun er avdelingsingeniør for Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

– Vannet er på cirka fire meter og ti centimeter, sier hun.

Så lavt har aldri nivået i vært i begynnelsen av juli, ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

NVEs prognoser for de neste ti dagene tilsier at situasjonen kommer til å forverres. Det vil ikke hjelpe med noen få regnbyger.

Det er ikke mange dagene siden direktoratet var ute og advarte om at grunnvannsnivået kunne bli kritisk lavt. Siden da har det fortsatt å synke.

– Grunnvannsnivået varierer mye, men det synker med opptil et par centimeter til dagen, sier assisterende fylkesberedskapssjef i Rogaland, Gry Evensen.

– Det er mye. Kommuner med små vannverk må være ekstra oppmerksomme. Og selvfølgelig de med brønner. De som hadde problemer da det var tørke i 2010, kan få problemer nå også.

Til venstre er forventet grunnvannstand per 9. juli i år, til høyre samme dato i fjor. Foto: NVE/MET

Tørkekrise

For tørkesommeren nå er verre enn i 2010. Faktisk må man tilbake til 1947 sist Norge hadde en verre sommertørke. De siste dagene har bøndene bedt myndighetene om hjelp. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har svart med å innføre flere hastetiltak.

Mens deler av landet skal få noen regnbyger gjennom helga og på mandag, ser værvarselet uvanlig solfylt ut for vestlandet.

Derfor hadde ikke bonden Ole Andreas Byrkjedal ikke noe annet valg enn å bore dypt, dypt ned i bakken. Vannet kommer opp gjennom en slange. Bonden fyller på et glass og tar en slurk.

– Nå har vi gått 120 meter ned i bakken og sikret oss godt vann for fremtiden.