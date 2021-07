– Det blir bare rot. Sandnes kommune hadde en god plan. Jeg er sikker på at jeg ikke er den eneste som mener dette bare er trist.

Jean Philippe Tantet står i Sandnes sentrum foran tre sparkesykler som ligger på bakken og en som står på støtta. Han er en vanlig Sandnes-innbygger NRK møter i sentrum.

– Dette er ikke det verste jeg har opplevd. Dette er faktisk det fineste jeg har sett.

Innbyggere i store byer som klager på sparkesykler som ligger i veien for rullestolbrukere og andre har blitt et kjent mantra det siste året.

Men det skulle ikke være historien i Sandnes. Her hadde man funnet løsningen.

Jean Philippe Tantet sier han har sett flere sparkesykler som ligger midt i veien på stien i Sandvedparken, rett ved der han bor. Foto: Julie Ravnås / NRK

Trodde man.

For litt mer enn to uker siden var det storslått åpning av en ny ladestasjon for elsparkesykler i Sandnes sentrum. NRK hadde skrevet om prosjektet et halvår før det igjen.

36 ladepunkt fordelt på 12 stasjoner skulle være starten på et prosjekt med ambisjon å hjelpe byer med å få orden på elsparkesyklene.

– Her er det et stort potensial til å komme seg ut i verden, og til andre byer, sa stortingspolitiker Margret Hagerup (H) under åpningen.

Stortingspolitiker Margret Hagerup på åpningen i Sandnes for to uker siden. Foto: Julie Ravnås / NRK

Vil ha vekk sparkesyklene

Men nå er ladestasjonene demonterte, og midlertidig fjernet.

I tillegg er Sandnes kommunen i konflikt med elsparkesykkel-leverandøren Ryde, som i sammenheng med prosjektet plasserte omtrent 200 sparkesykler ut i Sandnes-gatene.

– Vi oppfordrer Ryde til å fjerne syklene, men vi kan ikke fjerne dem slik loven er. Da må vi i så fall få på plass en forskrift først. Noe som tar tid, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Han legger til at kommuneadvokaten er i gang med å sjekke lovligheten av å gi Ryde bot for hver feilparkerte elsparkesykkel de kommer over i Sandnes.

– Vi kan ikke gi dem bøter sånn uten videre. Men hvis sparkesyklene blir plassert slik at de er i fare for allmenn ferdsel, så er det en mulighet for å gi dem bøter, sier Wirak.

Dette bilde er fra mandag. Sparkesyklene er fremdeles i byen, og nå er det heller ingen ladestasjon de kan plasseres i. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Fikk millionstøtte

Men hva gikk egentlig galt med prosjektet, som har fått 3,8 millioner kroner fra Innovasjon Norge, og har et totalbudsjett på rett under 10 millioner kroner?

– Alle må nok ta litt ansvar her, sier Frode Gundersen, som er prosjektleder i WPC.

Det er WPC som står bak ladeteknologien, og som har fått Ryde inn i prosjektet, som leverandør av selve sparkesyklene.

I dag har de vært i et møte med Sandnes kommune om situasjonen.

Kommunen mener det var for få lade- og parkeringspunkt til at folk kan ta ordningen skikkelig i bruk.

– De bør få på plass avtaler med borettslag og bedrifter, for å få plassert ut flere ladestasjoner, sier ordfører Stanley Wirak til NRK.

Derfor ble de enige om å sette prosjektet på vent.

– Sandnes mener prosjektet er litt prematurt med tanke på antall leverte ladepunkter sett i forhold til antall utplasserte elsparkesykler. WPC var ikke i stand til å levere mer enn dette i første omgang, sier Gundersen.

Ryde møtte ikke på møte med kommunen

Men selv om WPC har gått med på å fjerne ladestasjonene, har ikke Ryde gått med på å fjerne sparkesyklene.

De skulle også vært med på møtet i dag, men de møtte ikke opp.

Ifølge direktør i Ryde, Espen Rønneberg, skyldes det en misforståelse.

– Vi er fremdeles interesserte i dialog med kommunen, men kan ikke kommentere mer nå, sier Rønneberg til NRK.

Sandnes kommune mener at Ryde plasserte ut for mange sykler for tidlig i prosjektet, og at de gav for lite i «pant» til de som parkerte syklene i ladestasjonene.

Denne ble satt til fem kroner.

– Det virker som man har benyttet muligheten til å sette ut mest mulig sykler, uten å se på hva formålet med dette prosjektet var, sier Wirak.

Stanley Wirak er ordfører i Sandnes kommune. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tar selvkritikk

At situasjonen mellom Ryde og kommunen har blitt som den har blitt tar WPC deler av skylden for.

– Vi som prosjektledere må ta selvkritikk på at vi kanskje ikke har balansert forventningene til partene godt nok. Men Ryde har hele tiden kommunisert at dersom sparkesykkel skal være et transportalternativ for publikum, så må det være en viss mengde av dem, sier Gundersen.

Han legger til at det var beklagelig at Ryde ikke møtte opp på møtet i dag, men mener at fremdriften over gode funksjonelle insentivbaserte løsninger er god.

Gundersen er derfor positiv til prosjektet, og håper at de kan være i gang igjen, med enda flere ladepunkt enn opprinnelig, allerede i september.

Jean Philippe Tantet reagerer slik på den siste utviklingen.

– Sparkesyklene skal stå, mens ladestasjonene er borte? Egentlig gjør de det bare verre. Det blir feil.