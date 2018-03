To rusa personer i havarert snekke

Redningsskøyta og politiet har reddet to personer ved en havarert tresnekke i Søre Vågavågen på Karmøy. De to fremstod som ruset og ble kjørt til legevakten for blodprøve. Det ble funnet narkotika på begge to og sak vil bli opprettet.