To personer skadet etter voldshendelse i Sandnes

Det meldte Sør-Vest politidistrikt på X like før midnatt søndag kveld.

I en oppdattering like før klokka 01.00 meldte politiet at to personer er pågrepet.

– Etterforsking på stedet har ført til at to personer er besluttet pågrepet. Saken vil bli etterforsket videre i løpet av natten, skriver politiet på X:

Det skal ha blitt brukt en skarp gjenstand i voldshendelsen.

Politiet har satt opp sperringer på en parkeringsplass. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

To hendelser

Politiet i Sør-Vest meldte klokka 23.19 søndag kveld om to hendelser som krever mye kapasitet.

En på Karmøy og en i Sandnes.

Politiet opplyser at hendelse på Karmøy, dreide seg om en person som ringte inn med en melding som ifølge politiet trolig ikke stemmer.