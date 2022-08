To mistenkt for mishandling av svaner – ingen er arrestert

Onsdag kveld skal to menn ha gått laus på fleire svaner midt i Stavanger sentrum. Dyrebeskyttelsen kallar det heile grufullt.

Politiet mistenkjer no to menn for å stå bak, men har enno ikkje arrestert nokon.

Etter NRK skreiv om saka og synte videoen av det som hende, fekk politiet inn fleire tips.

Politiet skal mellom anna på bakgrunn av video av hendinga no ha to mistenkte i saka. Video med løyve frå Rasisme i Norge. Du trenger javascript for å se video. Politiet skal mellom anna på bakgrunn av video av hendinga no ha to mistenkte i saka. Video med løyve frå Rasisme i Norge.

– På bakgrunn av desse tipsa har no to menn status som mistenkte. Dei er ikkje arrestert, men politiet vil forsøkje å avhøyre dei i løpet av helga, skriv jourhavande jurist i Sør-Vest politidistrikt Sveinung Andersen i ei pressemelding.

Politiet skal i går ha avhøyrd ein person som var vitne til hendinga, og jobbar vidare med etterforskinga.

Politiet vil uttale seg meir om saka seinare i føremiddag.

