To menn anmeldt for bæring av kniv

En mann i 30 års alderen ble pågrepet for trusler, bæring av kniv og hatkriminalitet i Sandnes. Han oppførte seg truende. En mann i samme følget ble også anmeldt for knivbæring. De var i ferd med å henge opp materiell for høyreekstreme aktiviteter.