Tilstått innbrudd på Jæren

Tre menn som er pågrepet og siktet for flere innbrudd på Jæren, har erkjent straffskyld for deler av det de er sikta for, skriver Jærbladet. Mennene er sikta for å stå bak grove tyveri fra fire boliger i perioden 18. desember til 3. januar. Mennene ble pågrepet sist uke og er varetektsfenglsa.